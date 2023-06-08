إيلون ماسك يعود بالزمن للوراء.. هل استخدم مضاد للشيخوخة؟

البوابة - في الآونة الأخيرة، أصبح المشاهير والفنانين مادة دسمة لأعمال الذكاء الاصطناعي الفنية نفذها مجموعة من المستخدمين الفضوليين الراغبين في رؤية شكل مشهورهم المفضل في مرحلة الطفولة أو الشيخوخة.

آخر هذه الصور كانت من نصيب رجل الأعمال الكندي ومالك تويتر "إيلون ماسك" والتي أظهرته كطفل صغير يبلغ من العمر أربع أو خمس سنوات.

وحظيت صورة ماسك الصغير على مئات الآلاف من الإعجابات بعدما تم مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل مستخدم تويتر "نوت جيروم باول"، وهو الحساب الساخر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة "جيروم باول".

وأرفق "باول الصورة الطريفة بتعليق جاء فيه: ""خبر عاجل: ورد أن إيلون ماسك كان يعمل على تركيبة مضادة للشيخوخة لكنها خرجت عن نطاق السيطرة".

حتى الآن هذه الصورة لديها أكثر من 60 ألف إعجاب ومئات الآلاف من التعليقات الساخرة ومنها تعليق لصاحب الصورة الذي كتب ساخرًا: "يا رفاق، أعتقد أنني ربما أخذت الكثير (في إشارة إلى تركيبة مضاد الشيخوخة".

ليست هذه هي المرة الوحيدة التي رد فيها ماسك على صوره التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. في الأسبوع الماضي، استخدمت Rolling Canvas Presentations (rolling_canvas_)، وهي صفحة للتصوير الفوتوغرافي للزفاف على إنستغرام، موقع Midjourney لإنشاء صور تُظهر إيلون ماسك كعريس هندي.

وأظهرت الصور ماسك وه يرقص مع ضيوف حفل الزفاف على حصانه، ليعلق عليها ساخرًا": "أحبها!"