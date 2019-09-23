  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. السودان يعتزم إطلاق برنامج إنقاذ اقتصادي مدته 9 أشهر

السودان يعتزم إطلاق برنامج إنقاذ اقتصادي مدته 9 أشهر

منشور 23 أيلول / سبتمبر 2019 - 10:47
الجنيه السوداني
الجنيه السوداني
أبرز العناوين
الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي اليوم الاثنين إن الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
أوضح البدوي أن الإجراءات ستتضمن ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، مضيفا أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر حتى يونيو حزيران 2020.

المزيد: 
موازنة السودان 2019 تحمل عجز بنسبة 3.3 %
السودان يوقع اتفاقات قروض بقيمة 300 مليون دولار لتخفيف الأزمة الاقتصادية

 

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن