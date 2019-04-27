السودان يوقع اتفاق قرض بقيمة 200 مليون دولار مع صندوق تنمية في الكويت

ذكرت وكالة السودان للأنباء أن البلاد وقعت اتفاقاً مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتخذ من الكويت مقراً له، للحصول على قرض قيمته 200 مليون دولار.

وذكرت الوكالة أن القرض سيستخدم لدعم المشروعات التنموية في السودان دون ذكر المزيد من التفاصيل.