السوق الألماني يستحوذ على أعلى معدلات إقامة في فنادق أبوظبي خلال الربع الأول

استحوذ السوق الألماني على أعلى معدلات إقامة في فنادق أبوظبي بالربع الأول من العام الجاري بواقع 4.4 ليلة فندقية، في حين بلغ المعدل العام للإقامة في فنادق أبوظبي 2.7 ليلة، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وأشارت البيانات، إلى أن السوق البريطاني يأتي في المرتبة الثانية بواقع 3.8 ليلة فندقية، ثم الهندي بواقع 2.8 ليلة، يليه المصري بواقع 2.7 ليلة، ثم السعودي بواقع 2.3 ليلة.

ومن جهة أخرى، استحوذت فنادق الأربع نجوم والشقق الفندقية من فئة «الديلوكس» على أعلى معدلات إشغال خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت فنادق الأربع نجوم معدلات إشغال بواقع 85% بالربع الأول من العام، في حين سجلت الشقق الفندقية من فئة ديلوكس 87% في معدلات الإشغال، وتأتي الشقق الفندقية من فئة «ستاندرد» في المرتبة الثالثة بمعدلات الإشغال بواقع 84%، وسجلت فنادق التي تتراوح تصنيفها بين نجمة إلى ثلاث نجوم 80% في الإشغال، وسجلت الشقق الفندقية من فئة «سوبيرير» أيضاً 80% في الإشغال، أما فنادق الخمس نجوم، فسجلت 73% في الإشغال.

ويستحوذ السوق المحلي على أعلى حصة من إجمالي نزلاء جميع الفئات الفندقية، فهو يشكل 25% من إجمالي نزلاء فنادق الخمس نجوم، و28% من نزلاء فنادق الأربع نجوم و22% من نزلاء فنادق بين فئة النجمة والثلاث نجوم، و29% من نزلاء الشقق الفندقية الديلوكس و32% من نزلاء الشقق الفندقية من فئة «سوبيريير».

وفي الفنادق من فئة الخمس نجوم، يأتي السوق الصيني في المرتبة الثانية، يليه البريطاني ثم الأميركي يليه الألماني ثم الهندي، أما في فنادق الأربع نجوم فأيضاً يحل السوق الصيني في المرتبة الثانية، ويليه الهندي ثم البريطاني يليه الأميركي ثم المصري، أما الفنادق من فئة النجمة إلى ثلاث نجوم، فالسوق الهندي يأتي في المرتبة الثانية، يليه الفلبيني، ثم المصري، يليه الباكستاني، ثم البريطاني.

وفيما يتعلق بالشقق الفندقية من فئة «الديلوكس»، فالسوق البريطاني يأتي في المرتبة الثانية، يليه الهندي ثم الأميركي ثم السعودي فالمصري، أما الشقق الفندقية من فئة «السوبيريير» فيأتي السوق الهندي في المرتبة الثانية، يليه المصري، ثم العُماني، يليه الفلبيني ثم الباكستاني، أما الشقق من فئة «ستاندرد»، فالسوق الهندي يأتي في المرتبة الأولى يليه المحلي ثم الفلبيني يليه الباكستاني ثم المصري يليه النيبالي.

وارتفعت إيرادات فنادق أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 16.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ متوسط إيرادات الغرفة ارتفع 15%، إضافة إلى معدل إشغال وصلت نسبته إلى 79%. إلى جانب ارتفاع ملحوظ أيضاً في إيرادات المأكولات والمشروبات بنسبة تصل إلى 10,4%.

وشهدت الإمارة استقطاب 1.3 مليون زائر خلال الربع الأول من هذا العام أقاموا في 169 فندقاً وشقة فندقية في كافة أرجاء العاصمة.