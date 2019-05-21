فنادق أبوظبي الخمس نجوم تسجل أعلى معدل استقبال للنزلاء خلال الربع الأول

سجلت الفنادق من فئة الخمس نجوم بالعاصمة أبوظبي أعلى معدل استقبال للنزلاء خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 576 ألف نزيل مقارنة بنحو 402 ألف نزيل للفنادق من فئة 4 نجوم و197 ألفا للفنادق من فئة نجمة واحدة إلى ثلاث نجوم وذلك بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وأظهرت البيانات أن الفنادق من فئة الأربع نجوم كانت الأعلى من حيث نسبة الإشغال خلال الفترة نفسها بواقع 85% مقابل 73% لفنادق الخمس نجوم و80% للفنادق من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم. وكان متوسط سعر الغرفة في فنادق أبوظبي من فئة خمس نجوم نحو 611 درهماً، مقابل 294 درهماً للفنادق من فئة 4 نجوم و236 درهماً للفنادق من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم.

أعلى الجنسيات

وعلى صعيد أعلى جنسيات نزلاء الفنادق خلال الربع الأول، استحوذ النزلاء المحليون على نحو 25% من إجمالي نزلاء فنادق الخمس نجوم ثم النزلاء من الصين بواقع 13% ثم بريطانيا 6% والولايات المتحدة 6% ثم ألمانيا 5% والهند 4%، بينما بالنسبة للفنادق 4 نجوم فوصلت نسبة النزلاء المحليون لنحو 28% ثم الصين 10% والهند 8% وبريطانيا 5% والولايات المتحدة 4% ومصر 4%، بينما للفنادق 1 إلى 3 نجوم فجذبت 22% من النزلاء المحليين و15% من الهند ثم الفلبين 6% ومصر 6% وباكستان 5% وبريطانيا 3%.

شقق فندقية

وعلى صعيد الشقق الفندقية، أظهرت البيانات أن «الفاخرة» كانت الأعلى في معدل استقبال النزلاء خلال الربع الأول بواقع 68 ألف نزيل مقارنة بنحو 35 ألف نزيل للشقق الفندقية الممتازة و13 ألف نزيل للشقق الفندقية العادية.

وأوضحت البيانات أن الشقق الفندقية الفاخرة كانت الأعلى من حيث نسبة الإشغال خلال الربع الأول بواقع 87% مقابل 80% للممتازة و84% للعادية. وكان متوسط سعر الغرفة في الشقق الفندقية الفاخرة خلال الفترة نفسها بلغ نحو 339 درهماً، مقابل 233 درهماً للممتازة و209 دراهم للعادية.

وفيما يتعلق بأعلى جنسيات نزلاء الشقق الفندقية خلال الربع الأول، شكل النزلاء المحليون نحو 29% من إجمالي نزلاء الشقق الفندقية الفاخرة ثم المملكة المتحدة 7% والهند 6% وأمريكا 6% والسعودية 5% والفلبين 4%، وبالنسبة للشقق الفندقية الممتازة، استحوذ السياح المحليون على 32% ثم الهند 10% ومصر 5% عمان 5% والفلبين 4% وباكستان 4%، وبالنسبة للشقق الفندقية العادية، شكل الهنود نحو 15% والمحليون نحو 14% والفلبين 10% وباكستان 8% ومصر 6% ونيبال 6%.

169 منشأة فندقية

تضم أبوظبي 169 منشأة فندقية منها 123 فندقاً بعدد يتجاوز 33.1 ألف غرفة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهي تتوزع بواقع 53 فندقاً من فئة 5 نجوم تضم 14.9 ألف غرفة، و37 فندقاً فئة 4 نجوم تضم 7.8 آلاف غرفة و33 فندقا من فئة نجمة واحدة إلى ثلاثة نجوم بواقع 4.6 آلاف غرفة. كذلك تضم العاصمة 46 منشأة للشقق الفندقية تشمل 5.7 آلاف غرفة.