أظهر مسح أجراه معهد إيفو الاقتصادي أن الشركات الألمانية تتوقع قيودا على الحياة العامة لثمانية أشهر ونصف أخرى بسبب فيروس كورونا، إذ يكابد أكبر اقتصادات أوروبا صعوبات للتعافي من التباطؤ الناجم عن الجائحة‮.‬



واتسمت نظرة شركات الترفيه، الأشد تضررا من أزمة الفيروس، بالتشاؤم على نحو خاص، متوقعة استمرار القيود 13 شهرا آخر على الأقل في حين كان قطاع المشروبات أكثر تفاؤلا، حيث توقع انتهاء القيود في غضون 6.4 شهر‮.‬