الشركات الأوروبية عالقة وسط النزاع التجاري بين أمريكا والصين

أظهرت دراسة استقصائية للأعمال التجارية الاثنين، أن الشركات الأوروبية «عالقة في مرمى النيران المتبادلة» في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث خبا التفاؤل بشأن المستقبل في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

ولم تستفِد الشركات الأوروبية من النزاع بين بكين وواشنطن، على عكس ما كان البعض يأمل عندما بدأ الخلاف العام الماضي، بحسب غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين.

وقالت نائبة رئيس الغرفة شارلوت رول: «ينظر إلى التوترات التجارية الآن كأمر ضبابي آخر في البيئة التجارية، ولا شيء يمكن ترتيبه سريعاً، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا». وأضافت أن «التوترات التجارية بحسب الأعضاء (في الغرفة) ليست جيدة للأعمال التجارية».

ووفق الدراسة، تعد الحرب التجارية بين أبرز مصادر القلق بالنسبة للشركات الأوروبية في الصين (23 في المائة) بعد تباطؤ الاقتصاد الصيني (45 في المائة) والاقتصاد العالمي (27 في المائة) وازدياد تكاليف العمالة في الصين (23 في المائة).

وأجريت الدراسة التي شملت إجابات من 585 شركة في يناير (كانون الثاني)، مع تراجع حدة التوترات التجارية عبر المحيط الهادي. لكن منسوب التوتر ازداد مجدداً في مطلع مايو (أيار) مع تبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية عقابية إضافية على بعضهما.

لكن مطلع هذا العام، ذكرت ربع الشركات الأوروبية في الصين أنها تتأثر سلباً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية.

وتصنّع شركات أوروبية كثيرة منتجاتها في الصين وتصدّرها إلى العالم. وانتقل عدد صغير منها (6 في المائة) أو تخطط للانتقال إلى دول أخرى في آسيا وأوروبا لتجنّب الرسوم الأميركية.

لكن الأوروبيين يشيرون إلى أنهم يشاركون إدارة ترمب كثيراً من الشكاوى التي طرحتها في حملتها ضد بكين. وشددت رول على أنه «يجب حل المسائل الأساسية التي تشعل الحرب التجارية عبر التعاطي مع الحواجز الموضوعة أمام الوصول إلى الأسواق والتحديات التنظيمية». وأوضحت أن على ذلك أن يتزامن «مع التعامل مع مسألة إصلاح الشركات المملوكة من الحكومة (الصينية) والنقل الإجباري للتكنولوجيا».

واشتكت نحو 20 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة من أنها تُجبر على نقل التكنولوجيا لصالح شريك صيني، وهو ضعف النسبة التي تم تسجيلها قبل عامين. وأشارت ربع الشركات (24 في المائة) إلى أن عمليات النقل هذه جارية حالياً... وأكدت رول أن هذا الوضع «غير مقبول»، وأفادت: «تقول السلطات إنه لم تعد هناك عمليات نقل حالياً للتكنولوجيا، لكن دراستنا أشارت إلى غير ذلك».

وأوضحت أكثر من نصف الشركات أن الحماية القانونية للملكية الفكرية «غير كافية»، وذكرت 45 في المائة منها أنها تلقى «معاملة غير منصفة» مقارنة مع نظيراتها الصينية. ويعد الدعم الحكومي الذي تحظى به الشركات الصينية أبرز نقطة خلافية.

ويتّهم الأوروبيون هذه الشركات بشكل واسع بالحصول على معاملة تفضيلية. وأفادت 62 في المائة من الشركات الأوروبية بأن لدى نظيراتها الصينية قدرة أكبر على الحصول على عقود عامة. لكن المستقبل يبدو أكثر قتامة، إذ أعربت 45 في المائة فقط من الشركات التي شملتها الدراسة عن تفاؤلها بشأن فرص النمو في قطاعاتها خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ62 في المائة العام الماضي.

ولا تتوقع نصف الشركات أن تشهد تكافؤاً في الفرص خلال السنوات الخمس المقبلة أو حتى بعد ذلك.

وتشير 53 في المائة من الشركات إلى أن الأنشطة التجارية باتت أكثر صعوبة خلال العام الماضي، مقارنة بـ48 في المائة قبل عام، بينما تصدرت «القواعد والأسس التنظيمية المبهمة» قائمة العقبات التي ذكرتها الشركات. وتشكّل الصعوبة في الوصول إلى الإنترنت التي تخضع لرقابة مشددة من قبل الحكومة الشيوعية عاملاً غير مناسب بالنسبة لـ51 في المائة ممن شملهم الاستقصاء.

