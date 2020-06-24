الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية تسجل أرباح بقيمة 20.3 مليار دولار خلال الربع الأول

سجلت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية صافي أرباح يبلغ حجمه نحو 76.3 مليار ريال (20.34 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي أرباح تبدو منطقية للغاية في ظل التحولات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة «كورونا» التي بدأت السعودية باتخاذ تدابير احترازية صارمة لمواجهتها منذ شهر مارس (آذار) الماضي، وذلك قبل أن تقرر، الأحد الماضي، رفع القيود المفروضة على الاقتصاد بشكل كامل.

ورغم أن صافي الأرباح التي حققتها الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية قد شهد تراجعاً تبلغ نسبته نحو 26 في المائة، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي (2019)، فإن المتداولون في السوق المحلية يمنّون النفس بأرباح أفضل حالاً خلال النصف الثاني من هذا العام، خصوصاً أن المملكة اتخذت قراراً بعودة الأنشطة الاقتصادية للعمل بشكل كامل، مع مراقبة الوضع الصحي المتعلق بجائحة «كورونا».

ويأتي ذلك بعد نجاح باهر حققته السعودية في مواجهة هذه الجائحة التي عصفت بالاقتصاد العالمي بشكل واضح خلال الأشهر الماضية.

وأمام هذه المعلومات، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس (الثلاثاء)، في تسجيل إغلاق إيجابي. وجاء ذلك عقب عمليات جني أرباح طبيعية كان قد شهدها أول من أمس، فيما ساهم الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط في تسجيل إغلاق إيجابي لمؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس، مدفوعاً بارتفاع سعر سهم «أرامكو السعودية»، عملاق صناعة النفط العالمي.

وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته، أمس (الثلاثاء)، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7265 نقطة، بارتفاع 5 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار).

واستقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية عند مستويات 8.3 تريليون ريال (2.21 تريليون دولار)، فيما بلغ حجم تراجع مؤشر السوق منذ بداية هذا العام 13 في المائة، وهو مستوى تراجع مقبول للغاية، في مقابل حجم التراجعات التي شهدتها معظم الأسواق العالمية تأثراً بجائحة «كورونا».

وفي هذا الخصوص، أنهت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، فيما تظهر هذه النتائج تحسن الأداء المالي لـ88 شركة على أساس سنوي، معظمها شركات حققت نمواً جديداً في الأرباح، فيما نجح عدد من هذه الشركات في تقليص خسائره بشكل ملحوظ.

إلى ذلك، باتت أسعار النفط تشهد خلال اليومين الماضيين تحسناً جيداً، حيث سجل خام برنت يوم أمس مستويات أعلى من 43.5 دولار للبرميل، حتى ساعة إعداد هذا التقرير، فيما من المتوقع حال مواصلة الأسعار موجة التحسن أن يبدأ مؤشر سوق الأسهم السعودية بالتفاعل بشكل أكبر، خصوصاً إذا ما استقر برنت فوق مستويات 45 دولاراً خلال تعاملات هذا الأسبوع.