  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. الصين تبدأ إكمال إجراءات الاتفاق التجاري مع أميركا

الصين تبدأ إكمال إجراءات الاتفاق التجاري مع أميركا

منشور 29 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 08:14
هدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر بإعلان المرحلة الأولي من اتفاق سيخفض بعض الرسوم الجمركية الأميركية
الصين تبدأ إكمال إجراءات الاتفاق التجاري مع أميركا
أبرز العناوين
قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، إنها تعاملت مع الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة بشكل استباقي.

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، إنها تعاملت مع الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة بشكل استباقي.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع الاتفاق التجاري وقال الجانبان إنهما بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة قبل التوقيع.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها عقب مؤتمر سنوي إنها طبقت قرارات الحكومة المركزية و"حمت صالح البلد والشعب".

وهدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر بإعلان المرحلة الأولي من اتفاق سيخفض بعض الرسوم الجمركية الأميركية مقابل ما يقول مسؤولون أميركيون إنه قفزة كبيرة في مشتريات الصين من منتجات زراعية أميركية وسلع أخرى.

الصين وأمريكا اتفقتا على نص المرحلة واحد من اتفاق التجارة
توقيع الاتفاق بين أمريكا والصين قريب جداً

 

Via SyndiGate.info


Copyrights © 2019 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...