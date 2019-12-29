الصين تبدأ إكمال إجراءات الاتفاق التجاري مع أميركا

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، إنها تعاملت مع الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة بشكل استباقي.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع الاتفاق التجاري وقال الجانبان إنهما بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة قبل التوقيع.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها عقب مؤتمر سنوي إنها طبقت قرارات الحكومة المركزية و"حمت صالح البلد والشعب".

وهدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر بإعلان المرحلة الأولي من اتفاق سيخفض بعض الرسوم الجمركية الأميركية مقابل ما يقول مسؤولون أميركيون إنه قفزة كبيرة في مشتريات الصين من منتجات زراعية أميركية وسلع أخرى.