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الصين تتوقع نمو مبيعات السيارات مع نهاية2021

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:05
سجلت مبيعات السيارة الجديدة الشهرية تراجعاً متأثرة بقاعدة أعلى في العام الماضي
الصين تتوقع نمو مبيعات السيارات مع نهاية 2021
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توقعت الصين نمواً في مبيعات السيارات مع نهاية عام 2021، بعد ثلاثة سنوات من التراجع، وذلك وفق ما صرح به نائب رئيس قسم ترويج الاستهلاك في وزارة التجارة، وانج بين.

توقعت الصين نمواً في مبيعات السيارات مع نهاية عام 2021، بعد ثلاثة سنوات من التراجع، وذلك وفق ما صرح به نائب رئيس قسم ترويج الاستهلاك في وزارة التجارة، وانج بين.

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حيث سجلت مبيعات السيارة الجديدة الشهرية تراجعاً متأثرة بقاعدة أعلى في العام الماضي، وأيضًا تضاؤل المعروض من الرقائق الإلكترونية للسيارات واستقرار السوق بعد سنوات من النمو السريع كان سبباً في هذا التراجع. 
 


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