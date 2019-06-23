الصين تحتاج إلى 440 مليار دولار لتنظيف البيئة الريفية

قالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية يوم السبت نقلا عن مسؤولين حكوميين إن الصين بحاجة إلى إنفاق ثلاثة تريليونات يوان (440 مليار دولار) على مدار ثلاث سنوات لتحسين الصرف الصحي في القرى وتنظيف بيئتها الريفية التي تعاني من التلوث الشديد.

ونقلت الصحيفة الناطقة باسم الحزب الشيوعي عن آن شياو نينغ بوزارة الزراعة إن الأموال ستستخدم للإيفاء بأهداف الدولة لبناء مراحيض في الريف نظيفة ومعالجة النفايات المنزلية وإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي للقرى.

وخصصت الصين سبعة مليارات يوان لدعم "ثورة المراحيض" هذا العام وثلاثة مليارات يوان للإنفاق على تحسين البيئة الحية للقرويين في غرب ووسط الصين.

وركزت "الحرب على التلوث" التي تشنها الصين والتي دشنتها منذ ست سنوات بشكل رئيسي على تحسين جودة الهواء في المدن الصناعية إلى جانب الساحل الشرقي.

وتعهدت وزارة الزراعة العام الماضي باتخاذ إجراء للتصدي إلى تلوث الريف ووعدت بتحسين البنية التحتية للقرى و"العادات السيئة" لسكان الريف.