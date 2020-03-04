الصين تخصص 15.6 مليار دولار من الاعتمادات لمكافحة «كوفيد ـ 19»

ذكرت وزارة المالية الصينية، الثلاثاء، أن الحكومة على جميع مستوياتها خصصت 108.75 مليار يوان (15.63 مليار دولار) من الاعتمادات، الاثنين، لمكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأوضح فو جين لينغ، المسؤول بوزارة المالية الصينية في مؤتمر صحافي، أن البلاد خصصت اعتمادات كافية للرعاية الطبية، وستستخدم هذه الاعتمادات لضمان عدم تأخر الشعب في الحصول على العلاج بسبب الضغوطات المالية.

وكشفت البلاد الستار عن سياسات حكومية لدعم تكاليف العلاج الشخصي لأصحاب الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس والحالات المشتبه بها. ولفت فو إلى أن الحكومة قامت أيضا بترتيبات لعمليات الشراء الحكومية للإمدادات الطبية المهمة لتشجيع الشركات على تكثيف الإنتاج حتى لا يتسبب وجود عجز في عرقلة جهود احتواء تفشي الفيروس.

وحتى مساء الاثنين، بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها في البر الرئيسي الصيني 80151 حالة، من بينها 30004 حالات قيد العلاج، و47204 حالات انصرفت بعد تعافيها وتوفي 2943 مريضا.