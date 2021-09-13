الصين تدخل أول نظام ذكي لصيانة الطرقات السريعة

ابتكرت شركة في الصين تدعى جيانغسو القابضة للمواصلات طريقة ذكية لصيانة الطرق السريعة، أطلقت عليها اسم" الصيانة الذكية المركزية".

مبدأ عمل الطريقة الذكية لصيانة الطرق السريعة في الصين

تعمل تقنية الطريقة الذكية لصيانة الطرق السريعة في الصين، على تقليل مدة صيانة رصيف قسم سوتشو من الطريق السريعة شنغهاي-نينغبو، البالغ طوله 23 كلم إلى 15 يوماً فقط بدلاً من 200 يوم، ويوفر تكاليف أكثر من 200 مليون يوان.

تعمل الطريقة الذكية بنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية يدعى "بيدو"، وهو نظام يتميز بسرعة قياسية وبأداء عالي الكفاءة، ويكون الخطأ عند تمهيد الأسفلت يقدر بـ 1ملم، وهو أول نظام ذاتي القيادة في الصين واسع النطاق لنظام الصيانة.

