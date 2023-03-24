البوابة - يوم الجمعة يتميز بالسّلام الروحاني، ويحظى بمكانة عظيمة عند المسلمين فهو أفضل أيام الأسبوع وخاصة إذا كان في شهر رمضان، ويهتم الكثير بالبحث على مواقع التواصل الاجتماعي عن أجمل الكلام والعبارات عن يوم الجمعة في رمضان، وفيما يلي كلام عن أول جمعه في رمضان 1444:

كلام عن أول جمعه في رمضان 1444

نسألك يا رب يا الله في أوّل جمعة من شهر رمضان أن تتقبّل منّا صيامنا وقيامنا وصالح عملنا، وأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور دروبنا، اللّهمّ يا رب إعتق رقابنا عن النّار وأغفر لنا الذّنوب والخطابا.

أجمل كلام عن أول جمعه في رمضان 1444، ها قد أقبَلَ يوم الجمعة من شهر رمضان المبارك ليبعث البهجة والفرحة والسعادة في قلوبنا، جاء ليشغلنا بالأذكار والعبادات والتسابيح، كما في نهاره ساعةٌ لا تردّ بها دعوة، جعلنا الله وإيّاكم ممن تُستجاب لهم الدّعوات وتحقق لهم الأمنيات.

أدعوك يا الله يا الله أن تجعل سعينا في شهر رمضان المبارك مشكورًا، وذنبنا فيه مغفورًا، وصيامنا فيه مقبولًا، جمعة مُباركة للجميع.

بمناسبة أوّل جمعة في شهر رمضان المبارك، أسأل الله أن يمتّعنا براحة البال، وصلاح الحال وقبول الأعمال، ونسألك يا الله دوام النّعمة وزوال النّقمة وكفايتنا عن شرّ الإنس والجان.

كلام عن أول جمعه في رمضان 1444 تويتر

ما أسرعك يا شهر العبادة والقرآن، سبحان من قال عنك أيّامًا معدودات، طوبى لمن إغتنم هذه الأيّام الفضيلة وفاز برضاك والجنّة.

تتوالى الأيام وها نحن اليوم نقضي أيامنا من شهر رمضان المُبارك، الّذي كنّا بالأمس نؤهّل ونسهّل لقدومه، ولا تدع الوقت يجتازك وتفوتك فرصة الإغتنام من بركاته وحسناته.

جمعة مباركة يا أعزائي ويا أحباب رسول الله، أسأل الله لكم العفو والمغفرة، والسّعادة في الدّنيا والآخرة، والفوز بالجنّة بلا حساب ولا سابقة عذاب.

في أوّل جمعة من شهر رمضان المبارك، أدعو الله أن يشفي مرضى المسلمين جميعاً، ويفرّج همّ المهمومين، ويرحم موتى المسلمين.

أجمل ما قيل عن يوم الجمعة في رمضان

أسأل الله العظيم في أوّل جمعة من شهر رمضان، أن يكتب لنا الخير والتّوفيق في كلّ خطواتنا، وأن يمحو عنّا ذنوبنا وسيّئاتنا، ويثبّتنا على طريق الهداية والصّواب.

مع أوّل يومٍ من أيّام الجمعة الفضيلة والعظيمة من شهر رمضان المُبارك، أسأل الله تعالى قبولًا للأعمال وإستجابةً للدّعوات.

يو الجمعة هو يوم عيدٍ للمسلمين تبتهج به الأنفس والأرواح ليمضي على عجلةٍ دون أن تستشعر فيه، جمعة مباركة للجميع.

إنّ يوم الجمعة هو يوم عظيم وأفضل الأيّام وأحبّها إلى الله تعالى، فلا تنسوا قراءة سورة الكهف فهي تُنير لك ما بين الجمعتين، وأكثروا من الدّعاء لعلّها توافق ساعة إستجابة.

دعاء الجمعة الأولى من رمضان مكتوب 2023

يارب يا الله في ليلة الجمعة في رمضان ارزقنا فرحآ قريبآ يبشر قلوبنا ويطمئن نفوسنا يارب.

اللّهمّ يا رب ثبّتني على إقامة الصّلاة حبًّا وليس فرضًا، وأجعلها الأحبّ إلى قلبي من أمور الدّنيا وما فيها.

في أول جمعة من شهر رمضان المبارك زادكم الله نوراً في القلب وضياءً في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وجعلنا الله وإياكم من الذاكرين والمستغفرين وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم وكل من له حق علينا، اللهم آمين يا رب.

في يوم الجمعة المُباركة والعظيمة، نسألك يا رب اللهم أن تُباعد بيننا وبين القاسية قلوبهم، وتحفظ لنا من يصون الودّ، وتقرّب لنا كلّ ما هو جميل.

أسألك يا رب يا الله في هذا الشّهر المُبارك والجمعة العظيمة، أن تكتب أيّامًا جميلة وقلوبًا هنيئة وبالًا مطمئنًا، وأبعد عنّا هموم الحياة ومتاعبها.

أدعوك يا الله في يوم الجمعة من شهر رمضان أن تثبّت قلوبنا على دينك، وتجعل القرآن ربيع قلوبنا، وإقامة الصّلاة أكبر همومنا، وأكتب لنا السّلامة والعافية في كلّ أيّامنا.

اللَّهُـمَ يا رب في هذه الجمعة من رمضان ندعوك بأن تفرج همومنا وتيسر أمورنا وتشفي مرضانا وترحم موتانا فانك على كل شي قدير.

اللهم يا رب إجعلها لنآ ستراً وراحة بآل و أرزقنا فيها الأمن و الأمآن وفرحًا قريبًا يُبشر قُلوبنا ويُطمئن نفوسن.

كلام عن أول جمعه في رمضان 1444 بالانجليزي

To those who have a special place in the heart, I ask God to honor you on Friday of the holy month with goodness, blessing and forgiveness

Blessed be upon you on the holy Friday, may God make it a day when your conditions will change from one condition to the best condition

On Friday in the month of Ramadan, I pray to God to make us among those who have been pardoned, forgiven, and freed their necks from the Fire

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