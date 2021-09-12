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الصين تسجل 176 مليار دولار مدفوعات غير نقدية خلال الربع الثاني

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:41
الصين تسجل 176 مليار دولار مدفوعات غير نقدية خلال الربع الثاني
سجلت حافظة المدفوعات عبر الهواتف الجوالة نمو بـ 10.32 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت  117.13 تريليون يوان من هذا الإجمالي
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حافظت عمليات الدفع غير النقدي التي تعاملت معها البنوك الصينية خلال الربع الثاني من العام الجاري على زيادة ثابتة، بالمقابل استمرت عمليات الدفع عبر الهواتف الجوالة المحافظة على زخم النمو. 

حافظت عمليات الدفع غير النقدي التي تعاملت معها البنوك الصينية خلال الربع الثاني من العام الجاري على زيادة ثابتة، بالمقابل استمرت عمليات الدفع عبر الهواتف الجوالة المحافظة على زخم النمو. 

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وأعلن البنك الصيني المركزي أمس السبت، أن إجمالي المدفوعات غير النقدية ارتفعت بـ   6.25 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغ 1080.82 تريليون يوان (167.05 تريليون دولار)، وهي تشمل البطاقات المصرفية، ومركبات الدفع عبر الإنترنت، والأوراق التجارية، وتحويلات الائتمان وغيرها من التسويات النقدية. 

سجلت حافظة المدفوعات عبر الهواتف الجوالة نمو بـ 10.32 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت  117.13 تريليون يوان من هذا الإجمالي.  

في حين ارتفع حجم معاملات البطاقات المصرفية بـ 9.66 في المائة على أساس سنوي، وبلغ 240.25 تريليون يوان في الربع الثاني من العام الجاري. 

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و يوجد في الصين 13.12 مليار حساب مصرفي، بزيادة 2.05 في المائة مقارنة بالربع الأول.   
 

كلمات دالة:اقتصاد الصين

Via SyndiGate.info


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