الصين تطالب أميركا بوقف "قمع" شركات التكنولوجيا

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الإدارة الأميركية الجديدة إلى وقف "قمع" شركات التكنولوجيا الصينية، لتهيئة الظروف اللازمة للصين والولايات المتحدة للمضي قدما في التعاون بينهما.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد فرض عقوبات على عشرات الشركات الصينية في السنوات الثلاث الماضية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتعد شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من أبرز الشركات التي عانت من تلك العقوبات، حيث تراجعت مبيعاتها من الهواتف الذكية من الرقم واحد (الأكثر مبيعا) على مستوى العالم إلى المركز السادس العام الماضي نتيجة العقوبات.

وقال وانغ، وفقًا لترجمة رسمية باللغة الإنكليزية نشرتها وزارة الخارجية الصينية، "تود الصين أن تقوم الولايات المتحدة بإزالة التعرفات والعقوبات المفروضة على الشركات، وتتخلى عن القمع غير العقلاني للتقدم التكنولوجي الصيني، من أجل تهيئة الظروف اللازمة للصين والولايات المتحدة".