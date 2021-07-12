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الصين تطرح خطة جديدة بـ 39 مليار دولار لتطوير صناعة الأمن الإلكتروني

منشور 12 تمّوز / يوليو 2021 - 05:52
الصين تطرح خطة جديدة بـ 39 مليار دولار لتطوير صناعة الأمن الإلكتروني
تأتي هذه المسودة مع تكثيف السلطات الصينية جهودها لإعداد لوائح لتحسين تنظيم تخزين ونقل البيانات وخصوصية البيانات الشخصية.
أبرز العناوين
طرحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية مسودة خطة عمل تستمر ثلاث سنوات لتطوير صناعة الأمن الإلكتروني في البلاد، مقدرة أن قيمة هذا القطاع ربما يتجاوز 250 مليار يوان (38.6 مليار دولار) بحلول عام 2023

طرحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية مسودة خطة عمل تستمر ثلاث سنوات لتطوير صناعة الأمن الإلكتروني في البلاد، مقدرة أن قيمة هذا القطاع ربما يتجاوز 250 مليار يوان (38.6 مليار دولار) بحلول عام 2023.
 

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وتأتي هذه المسودة مع تكثيف السلطات الصينية جهودها لإعداد لوائح لتحسين تنظيم تخزين ونقل البيانات وخصوصية البيانات الشخصية.

واقترحت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين في مطلع الأسبوع مسودة قواعد تدعو جميع شركات التكنولوجيا الغنية بالبيانات التي تضم أكثر من مليون مستخدم إلى الخضوع لمراجعات أمنية قبل إدراج أسهمها في الخارج.

ويأتي ذلك في أعقاب اجراء السلطات الصينية تحقيقا مع شركة ديدي تشوكسينج لخدمات نقل الركاب بزعم خرقها قوانين خصوصية البيانات.

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كلمات دالة:اقتصاد الصينالأمن الإلكتروني

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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