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الصين تنتقد إضافة أميركا كيانات صينية لقائمة اقتصادية سوداء

منشور 11 تمّوز / يوليو 2021 - 06:21
وزارة التجارة الصينية تنتقد إضافة أميركا كيانات صينية لقائمة اقتصادية سوداء
قالت الوزارة الصينية في بيان إن إدراج الكيانات الصينية يعد "انتهاكا خطيرا لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية" و "قمعا غير منطقي" للشركات الصينية
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انتقدت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد إضافة وزارة التجارة الأميركية 23 كيانا صينيا لقائمة اقتصادية سوداء بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

انتقدت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد إضافة وزارة التجارة الأميركية 23 كيانا صينيا لقائمة اقتصادية سوداء بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

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وقالت الوزارة الصينية في بيان إن إدراج الكيانات الصينية يعد "انتهاكا خطيرا لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية" و "قمعا غير منطقي" للشركات الصينية.

وأضاف البيان أن الصين "ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين".

كلمات دالة:اقتصاد أميركااقتصاد الصين

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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