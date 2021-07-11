الصين تنتقد إضافة أميركا كيانات صينية لقائمة اقتصادية سوداء

أبرز العناوين
انتقدت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد إضافة وزارة التجارة الأميركية 23 كيانا صينيا لقائمة اقتصادية سوداء بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
انتقدت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد إضافة وزارة التجارة الأميركية 23 كيانا صينيا لقائمة اقتصادية سوداء بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
وقالت الوزارة الصينية في بيان إن إدراج الكيانات الصينية يعد "انتهاكا خطيرا لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية" و "قمعا غير منطقي" للشركات الصينية.
وأضاف البيان أن الصين "ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين".
Via SyndiGate.info
Copyright © CNBC Arabia