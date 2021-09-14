الصين تعتزم انشاء «مؤشراً للأسهم الخضراء»

تخطط الصين لإنشاء مؤشر للأسهم الخضراء،وستعمل على تطوير تداول العقود الآجلة لحقوق انبعاثات الكربون، وذلك وفقاً قواعد إرشادية أعلن عنها مجلس الدولة، حسب وكالة بلومبرغ

وتحث القواعد الإرشادية التي أعلن عنها مجلس الدولة:

الإسراع في تنمية سوق تداول حقوق انبعاثات الكربون بمختلف أنحاء البلاد.

إدراج برامج تطوعية لتقليص الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري، في قطاعات مثل الغابات والموارد المتجددة في السوق.

تعتزم الصين دراسة وتطوير أدوات تخص مختلف الحقوق البيئية مثل المياه وتصريف التلوث.

تدعو القواعد الإرشادية إلى خدمات ائتمان أخضر لمشروعات خضراء مؤهلة.



ومن جانب آخر عمل المستثمرين المؤسسين الأجانب على رفع حيازتهم من السندات الحكومية الصينيةفي أغسطس (آب) الماضي، حيث ظل العائد جذاباً.

وسجلت سندات الحكومة المركزية في البلاد التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب 2.2 تريليون يوان (حوالي 340.74 مليار دولار) بنهاية أغسطس ارتفاعاً بـ 17.3 مليار يوان عن الشهر السابق، بحسب البيانات الصادرة عن شركة الإيداع والمقاصة المركزية الصينية المحدودة (سي سي دي سي).

وتجاوزت حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الصادرة عن بنوك السياسة الصينية 1.05 تريليون يوان خلال الفترة،حيث وصلت حيازتهم من سندات الحكومة المحلية 9.45 مليار يوان، ومن السندات غير المستحقة قرابة 3.41 تريليون يوان حتى نهاية أغسطس

