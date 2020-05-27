الصين تعد بتقديم الدعم النقدي بأثر رجعي لرحلات الشحن الجوي المتأثرة

قالت وزارة المالية الصينية، أمس (الثلاثاء)، إنها ستقدم الدعم لشركات الطيران الصينية والأجنبية في رحلات الشحن من البلاد، وإليها، في مسعى لمساندة القطاع وتحقيق استقرار سلاسل التوريد العالمية.

وأضافت الوزارة، في بيان بموقعها على الإنترنت، أن الدعم النقدي سيكون بأثر رجعي لتغطية أي رحلات، اعتباراً من أول أبريل (نيسان) حتى 30 يونيو (حزيران).

وقالت الوزارة إنه بالنسبة لطائرات الشحن المحولة من طائرات ركاب، سيجري دعم 80 في المائة من تكاليف التحويل، مضيفة أن الدعم المقدم لرحلات الشحن سيُمنح على أساس أميال الرحلة.

على صعيد متصل، خفّض بنك الشعب الصيني متوسط نسبة الاحتياطي المطلوبة من المؤسسات المالية إلى 9.4 في المائة، بانخفاض بـ5.2 نقطة مئوية عن بداية 2018.

ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس (الثلاثاء)، فقد خفّض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي المطلوبة 12 مرة منذ عام 2018. وهو ما أتاح نحو 8 تريليونات يوان (نحو 1.12 تريليون دولار) من الأموال طويلة الأجل لدعم الاقتصاد الحقيقي.

وأطلقت 4 تخفيضات صدرت في عام 2018 بإجمالي 3.65 تريليون يوان، ووفّرت 5 تخفيضات في العام الماضي 2.7 تريليون يوان، كما أتاحت 3 تخفيضات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 1.75 تريليون يوان.

وأوضح البنك أن «تخفيض الاحتياطي النقدي يعني أن البنوك التجارية ستكون لديها أموال أقل يحجزها البنك المركزي ومزيد من الأموال المتاحة للاستخدام».

وأضاف البنك المركزي أن تخفيضات نسبة متطلبات الاحتياطي ساعدت في تلبية الطلب على السيولة في النظام المصرفي وتعزيز الدعم للشركات الصغيرة وخفض تكلفة التمويل الاجتماعي.