Tencent الصينية تستثمر 70 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا الفائقة

وضعت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Tencent استثمارات بـ 500 مليار يوان ما يعادل نحو 70 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في مجالات التكنولوجيا الفائقة مثل الحوسبة السحابية و الذكاء الاصطناعي، في خطوة عززتها دعوات بكين لدفع البنية التحتية الرقمية.

ويأتي هذا بعد أن أعلنت الشركة ، المعروفة بتشغيل خدمة الرسائل الشعبية في الصين WeChat ، يوم الاثنين أنها ستصدر ما يصل إلى 20 مليار دولار من السندات لزيادة رأس المال.

وستعزز خطط الاستثمار الجديدة لـ Tencent المنافسة مع عمالقة التكنولوجيا الصينيين الآخرين ، مثل Alibaba to Baidu في المجالات التكنولوجية الناشئة.

كما أنها ستدعم مساعي الصين أيضا لما يسمى "بالبنية التحتية الجديدة" - وهو مصطلح تستخدمه بكين لتشمل مجالات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس 5G والبنية التحتية التكنولوجية لوسائل النقل مثل السيارات الكهربائية.