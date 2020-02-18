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الصين تعفي تجهيزات طبية أمريكية من الرسوم الجمركية للحد من انتشار كورونا

منشور 18 شباط / فبراير 2020 - 08:55
الصين تعفي تجهيزات طبية أمريكية من الرسوم الجمركية للحد من انتشار كورونا
كشفت لائحة نشرتها لجنة الرسوم الجمركية في الحكومة أن معدات تستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني ستعفى من رسوم جمركية اعتبارا من الثاني من مارس
أبرز العناوين
أعلنت الصين الثلاثاء إعفاء بعض التجهيزات الطبية الأميركية المستوردة من رسوم جمركية عقابية فرضتها في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة

أعلنت الصين الثلاثاء إعفاء بعض التجهيزات الطبية الأميركية المستوردة من رسوم جمركية عقابية فرضتها في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة، لتتمكن من احتواء وباء فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل.

وكشفت لائحة نشرتها لجنة الرسوم الجمركية في الحكومة أن معدات تستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني ستعفى من رسوم جمركية اعتبارا من الثاني من مارس.

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Via SyndiGate.info


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