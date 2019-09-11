الصين تعفي سلع أميركية من الرسوم الإضافية

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، مجموعة السلع الأميركية التي قررت إعفاءها من الرسوم الإضافية البالغة 25% والتي فرضتها في العام الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تخفيف تأثير الحرب التجارية مع واشنطن دون رفع الرسوم التي فرضتها على المنتجات الزراعية الأميركية الرئيسية مثل فول الصويا وغيرها.

ومن بين السلع التي يشملها الإعفاء، الأدوية وزيوت التشحيم،بحسب ما أعلنته وزارة التجارة الصينية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإعفاءات تشمل 16 مجموعة سلعية تتراوح بين الأغذية والمبيدات الحشرية وسيبدأ تطبيقها يوم 17 سبتمبر الحالي وحتى 16سبتمبر من العام القادم.