الصين تعلق شراء بعض السلع الزراعية الأميركية

أبلغ مسؤولون حكوميون صينيون كبرى الشركات الزراعية المملوكة للدولة بتعليق مشتريات بعض السلع الزراعية الأميركية، بما في ذلك فول الصويا، حسب ما نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس، عن مصادر مطلعة.

وقال أحد المصادر إنه تم توجيه شركتي «كوفكو» و«سينوجرين» بتعليق عمليات الشراء.

كما ألغى مشترون صينيون عدداً غير معروف من طلبات شراء لحم الخنزير الأميركية.

ونقلت الوكالة عن أحد المصادر، أنه لم تتم مطالبة الشركات الخاصة بوقف الاستيراد.

واعتبرت الوكالة أن هذا التعليق يمثل علامة أخرى على أن المرحلة الأولى، التي تم التوصل إليها لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، أصبحت في خطر. وفتحت الأسهم الأميركية منخفضة، أمس الاثنين، بعد أداء قوي الشهر الماضي، إذ صار المستثمرون حذرين في ظل احتجاجات في شتى أنحاء البلاد ضد العنصرية واندلاع توتر بين واشنطن وبكين.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 40.12 نقطة، بما يعادل 0.16 بالمئة، إلى 25342.99 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعاً 11.46 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 3032.85 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 18.45 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 9471 نقطة عند الفتح.