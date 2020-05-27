تصاعد حدة التوترات بين أمريكا والصين ترفع الدولار وتهوي باليوان عند أدنى مستوى في 9 أشهر

صعد الدولار الأمريكي اليوم فيما تراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى في نحو 9أشهر بعدما زاد الحذر في أسواق الصرف الأجنبي بفعل مخاوف من رد الفعل الأمريكي على قانون أمن تقترحه الصين لهونج كونج بحسب ما ذكرت "رويترز".

وانخفض الدولار بشدة أمس حيث شجعت شهية مخاطرة قوية المستثمرين على الإقبال على عملات عالية المخاطر. ويراهن بعض المستثمرين على استئناف سريع للنشاط الاقتصادي في أعقاب تفشي فيروس كورونا لكن آخرين عبروا عن قلقهم من أن يؤدي فرض عقوبات أمريكية على الصين بسبب تعاملها مع هونج كونج إلى تدهور معنويات المخاطرة مجددا. وأضاف تجدد الاحتجاجات في هونج كونج للمعنويات المضطربة.

وزاد الدولار مقابل سلة عملات 0.1 في المائة إلى 99.146 وانخفض اليورو الذي ارتفع بشدة أمس بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0961 دولار حيث يترقب المستثمرون إعلان المفوضية الأوروبية تفاصيل صندوق إنقاذ مالي للتكتل. وستقدم المفوضية الأوروبية اقتراحها بشأن صندوق للتعافي من أزمة كورونا في وقت لاحق اليوم بعد رفض اقتراح فرنسي ألماني بتأسيس صندوق حجمه 500 مليار يورو (547.70 مليار دولار).

وسجل اليوان في المعاملات الخارجية أسوأ أداء حيث تراجع إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ سبتمبر الماضي عندما كان النزاع التجاري بين الصين وأمريكا في ذروته. وزاد الدولار 0.4 في المائة ليسجل 7.1766 يوان حيث لم يبتعد كثيرا عن مستوى منخفض قياسي لليوان في المعاملات الخارجية عندما لامس 7.1975 يوان مقابل الدولار في مطلع سبتمبر.

وسجل الدولار انخفاضا هامشيا مقابل الين الياباني حيث تراجع 0.1 في المائة إلى 107.49 ين في أحدث تداولات. وانخفض الجنيه الاسترليني والعملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي بعدما قفزت أمس مع تحول المستثمرين إلى المزيد من الحذر.