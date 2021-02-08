الصين تعلن قوانين جديدة لمكافحة احتكار عمالقة التكنولوجيا

أصدرت هيئة تنظيم السوق في الصين إرشادات جديدة لمكافحة الاحتكار الأحد تستهدف منصات الإنترنت، وتشدد القيود الحالية التي يواجهها عمالقة التكنولوجيا في البلاد.

وتضفي القواعد الجديدة الطابع الرسمي على مشروع قانون سابق لمكافحة الاحتكار صدر في نوفمبر / تشرين الثاني، وتوضح سلسلة من الممارسات الاحتكارية التي يخطط المنظمون للقضاء عليها.

ومن المتوقع أن تفرض المبادئ التوجيهية ضغوطًا جديدة على خدمات الإنترنت الرائدة في البلاد ، بما في ذلك مواقع التجارة الإلكترونية مثل أسواق Taobao و Tmall التابعة لمجموعة علي بابا أو JD.com.

وستغطي أيضًا خدمات الدفع مثل Alipay من Ant Group أو WeChat Pay من Tencent Holding.

القواعد ، التي أصدرتها إدارة الدولة لتنظيم السوق (SAMR) على موقعها على الإنترنت، تمنع الشركات من ممارسة مجموعة من السلوكيات بما في ذلك إجبار التجار على الاختيار بين أفضل لاعبي الإنترنت في البلاد، وهي ممارسة طويلة الأمد في السوق.

وقالت SAMR إن أحدث الإرشادات ستوقف السلوكيات الاحتكارية في اقتصاد المنصة وتحمي المنافسة العادلة في السوق.

وقال الإشعار أيضًا إنه سيوقف الشركات عن تثبيت الأسعار وتقييد التقنيات واستخدام البيانات والخوارزميات للتلاعب بالسوق.

وفي سؤال وجواب مصاحب للإشعار، قالت SAMR إن التقارير المتعلقة بسلوك مكافحة الاحتكار المرتبط بالإنترنت تتزايد ، وأنها تواجه تحديات تنظم الصناعة.