الصين تعتزم منح مصر 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم

تعتزم الصين منح مصر 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لـ "كوفيد-19" قريبا، بحسب السفير الصيني في القاهرة لياو لي تشيانج على تويتر. وستعطى الجرعات إلى 150 ألف شخص، بواقع جرعتين بفاصل 21 يوما. كانت مصر رخصت استخدام لقاح سينوفارم بشكل طارىء نهاية ديسمبر الماضي.

ستمنح #الصين ل #مصر قريبا 300 ألف جرعة (تكفي ل١٥٠ ألف شخص) من #اللقاح المعطل الصيني لفيروس كورونا، وذلك يأتي في إطار تعميق الصداقة الثنائية التقليدية وتعزيز تعاون البلدين في مواجهة الجائحة، كما أنه يعتبر ممارسة حية لترجمة مفهوم #مجتمع_المصير_المشترك_الصحي للبشرية إلى واقع الأرض. pic.twitter.com/cn6zpgEvxe — Liao Liqiang (@AmbLiaoLiqiang) February 4, 2021

وأعلن الشهر الماضي أن مصر ستتلقى 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، الذي ثبت أن فعاليته ضد "كوفيد-19" تتراوح بين 79-86%.