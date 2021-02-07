الصين تعتزم منح مصر 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم

من المتوقع أن تتلقى مصر خلال هذا الشهر جرعات من اللقاح تكفي لتطعيم 100% من الأطقم الطبية، وفقا لما قاله وزيرة الصحة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. وأضافت زايد أن الأطقم الطبية في 22 مستشفى عزل تلقت اللقاح حتى الأربعاء الماضي، فيما سيجري البدء في تطعيم الأطقم الطبية في الـ 363 مستشفى عزل المتبقية. وتخطط الوزارة بشكل عام لتطعيم ما يزيد عن 410 آلاف من أعضاء الأطقم الطبية بحلول منتصف فبراير، على أن تشرع بعد ذلك في تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
كانت مصر بدأت برنامج التطعيم الخاص بها باستخدام لقاح "سينوفارم" الصيني أواخر الشهر الماضي، بعد أن وافقت هيئة الدواء المصرية على الاستخدام الطارئ له أواخر العام الماضي. ومن المنتظر أن تتلقى مصر 40 مليون جرعة من اللقاح، الذي ثبتت فعاليته ضد "كوفيد-19" بنسبة تتراوح بين 79-86%.