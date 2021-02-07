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الصين تعتزم منح مصر 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم

منشور 07 شباط / فبراير 2021 - 08:58
الصين تعتزم منح مصر 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم
وأعلن الشهر الماضي أن مصر ستتلقى 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، الذي ثبت أن فعاليته ضد "كوفيد-19" تتراوح بين 79-86%.
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أعلن الشهر الماضي أن مصر ستتلقى 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، الذي ثبت أن فعاليته ضد "كوفيد-19" تتراوح بين 79-86%.

تعتزم الصين منح مصر 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لـ "كوفيد-19" قريبا، بحسب السفير الصيني في القاهرة لياو لي تشيانج على تويتر. وستعطى الجرعات إلى 150 ألف شخص، بواقع جرعتين بفاصل 21 يوما. كانت مصر رخصت استخدام لقاح سينوفارم بشكل طارىء نهاية ديسمبر الماضي.

وأعلن الشهر الماضي أن مصر ستتلقى 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، الذي ثبت أن فعاليته ضد "كوفيد-19" تتراوح بين 79-86%.

من المتوقع أن تتلقى مصر خلال هذا الشهر جرعات من اللقاح تكفي لتطعيم 100% من الأطقم الطبية، وفقا لما قاله وزيرة الصحة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. وأضافت زايد أن الأطقم الطبية في 22 مستشفى عزل تلقت اللقاح حتى الأربعاء الماضي، فيما سيجري البدء في تطعيم الأطقم الطبية في الـ 363 مستشفى عزل المتبقية. وتخطط الوزارة بشكل عام لتطعيم ما يزيد عن 410 آلاف من أعضاء الأطقم الطبية بحلول منتصف فبراير، على أن تشرع بعد ذلك في تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كانت مصر بدأت برنامج التطعيم الخاص بها باستخدام لقاح "سينوفارم" الصيني أواخر الشهر الماضي، بعد أن وافقت هيئة الدواء المصرية على الاستخدام الطارئ له أواخر العام الماضي. ومن المنتظر أن تتلقى مصر 40 مليون جرعة من اللقاح، الذي ثبتت فعاليته ضد "كوفيد-19" بنسبة تتراوح بين 79-86%.

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Via SyndiGate.info


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