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الصين تخطط لفتح باب واسع للاستثمار الأجنبي في الطاقة

الصين تخطط لفتح باب واسع للاستثمار الأجنبي في الطاقة
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