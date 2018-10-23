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الصين تمول مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في السودان

الصين تمول مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في السودان
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