الصين تمنح السودان منحة مليارية

من المتوّقع وصول منحة مليارية من الصين للسودان في الأيام القادمة.

كشف تقرير سوداني اليوم الثلاثاء عن ترقب وصول وديعة مليارية قادمة من الصين لدعم الاقتصاد السوداني بصورة عاجلة.

وذكرت صحيفة "آخر لحظة" السودانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أنه من المتوّقع وصول منحة مليارية من الصين للسودان في الأيام القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن الصين كانت ترغب في إنشاء مشاريع استثمارية كبرى بالبلاد، لكّن تم الاتفاق على المنحة، بغية تحسين الأوضاع الاقتصادية.

على صعيد آخر، قالت صحيفة "الانتباهة" السودانية إن الحكومة ستفّعل اتفاقاً سابقاً لها مع دولتين خليجيتين خاص بتزويد الخرطوم بالوقود لمدة عام مع فترة سماح.

وأشارت الصحفية في عددها اليوم إلى بدء تفعيل الاتفاق مع الدولتين لتوفير المواد النفطية، وفق دفعات على فترات محددة مع توقيتات زمنية مناسبة للخرطوم.

ونقلت الصحفية عن مصادر قولها إن الاتفاق قارب على التنفيذ بحصول الخرطوم على المواد النفطية (بنزين جازولين)، عبر البيع المباشر دون وسطاء مما سيوفر للخزانة العامة ملايين الدولارات كانت تذهب للوسطاء.

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية منذ 19 ديسمبر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية ما أدى إلى سقوط 19 حالة وفاة وإصابة 219 مواطناً و187 من أفراد القوات النظامية، حسبما أعلن بشارة جمعة ارور وزير الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية.

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