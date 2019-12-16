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الصين تهدد ألمانيا بالانتقام بسبب "هواوي"

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 08:20
اتخذت ألمانيا قرارا يؤدي إلى استبعاد هواوي من السوق الألمانية
شركة هواوي الصينية
أبرز العناوين
الحكومة الصينية لن تقف مكتوفة الأيدي

هدد سفير الصين لدى ألمانيا، وو كين، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات انتقامية إذا حظرت برلين معدات شبكات الجيل الخامس لشركة هواوي، مشيرا إلى أن ملايين السيارات التي تبيعها الشركات الألمانية في الصين.

وأضاف: "إذا اتخذت ألمانيا قرارا يؤدي إلى استبعاد هواوي من السوق الألمانية، ستكون هناك عواقب لذلك"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال: "الحكومة الصينية لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك".

جاءت تصريحات السفير الصيني في أعقاب تنامي الرفض لشركة هواوي بين بعض مسؤولي الائتلاف الحاكم الألماني الذي تقوده المستشارة آنجيلا ميركل.

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Via SyndiGate.info


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