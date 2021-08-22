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الصين: فرض قواعد أكثر صرامة حول جمع معلومات المستخدمين على شركات التكنولوجيا

منشور 22 آب / أغسطس 2021 - 08:23
الصين: فرض قواعد أكثر صرامة حول جمع معلومات المستخدمين على شركات التكنولوجيا
لم يتم الإفصاح بشكل كامل عن تفاصيل التشريع، بينما كشفت المسودة عن مطالبة الحكومة الشركات الحصول على موافقة المستخدم لجمع المعلومات واستخدامها ومشاركتها
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قرارات متتالية وإجراءات متشددة تبدو أنها لن تكون الأخيرة على قطاع التكنولوجيا الصين، حيث أقرت الصين قانونًا رئيسيًا لحماية البيانات
 
أقرت الصين قانون جديد حددت من خلاله قواعد أكثر صرامة لكيفية تعامل شركات التكنولوجيا الصينية مع بيانات المستخدمين، وفق ما نشرته سي ان بي سي العربية.


قرارات متتالية وإجراءات متشددة تبدو أنها لن تكون الأخيرة على قطاع التكنولوجيا الصين، حيث أقرت الصين قانونًا رئيسيًا لحماية البيانات يحدد من خلاله قواعد أكثر صرامة بشأن كيفية قيام الشركات بجمع معلومات مستخدميها والتعامل معها والذي بدوره سيؤثر بشكل مباشر على عمالقة التكنولوجيا الصينية.

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ولم يتم الإفصاح بشكل كامل عن تفاصيل التشريع، بينما كشفت المسودة عن مطالبة الحكومة الشركات الحصول على موافقة المستخدم لجمع المعلومات واستخدامها ومشاركتها، وتوفير طريقة لإلغاء الاشتراك، حيث ستخضع الشركات المخالفة للقواعد لدفع غرامات تصل إلى 50 مليون يوان ما يعادل 7.7 مليون دولار أو 5% من إيراداتها السنوية.

ومن المتوقع أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، والذي من شأنه أن يساعد الحكومة الصينية في سعيها لجعل ثاني أكبر اقتصاد في العالم رائدًا في البيانات الضخمة، حيث تضخ بكين الأموال في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية الأخرى لجعل المعلومات الإلكترونية محركًا اقتصاديًا وطنيًا.

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من حملة الصين التنظيمية والتركيز على قوانين الأمن السيبراني، حيث تراجع مؤشر Nasdaq Golden Dragon China بنسبة 50% من أعلى مستوياته المسجلة في فبراير وشهد سهم Alibaba تسجيل أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2019 بسبب ضغوط الهيئات التنظيمية الصينية على شركات التتكنولوجيا.

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تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي

كلمات دالة:الصينشركات التكنولوجيا

Via SyndiGate.info


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