أسهم التكنولوجيا الصينية تتراجع بشكل حاد

طرحت هيئة تنظيم السوق في الصين مسودة قواعد تهدف إلى وقف المنافسة غير العادلة على الإنترنت، حيث تواصل بكين التضييق على قطاع التكنولوجيا في البلاد.

وجاءت هذه القواعد التي نشرتها إدارة الدولة لتنظيم السوق "SAMR" تغطي مجموعة واسعة من المجالات من الحظر على الطريقة التي يمكن للشركات استخدام البيانات من خلالها للقضاء على مراجعات المنتجات المزيفة.

وأثرت هذه القواعد على أسهم التكنولوجيا الصينية المدرجة في هونغ كونغ، حيث اتخفضت بشكل حاد،وتراجعت أسهم Tencent بنسبة 3.5% في أواخر التعاملات الصباحية، بينما انخفضت أسهم عملاق التجارة الإلكترونية Alibaba بنسبة 2.5%.



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