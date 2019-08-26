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الصين مستعدة لحل الخلاف التجاري مع أميركا من خلال المفاوضات الهادئة

منشور 26 آب / أغسطس 2019 - 09:22
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم إضافية بنسبة خمسة في المئة على بعض من سلع صينية تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم إضافية بنسبة خمسة في المئة على بعض من سلع صينية تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار
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بكين مستعدة لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات الهادئة

قال ليو هي نائب رئيس وزراء الصين، اليوم الإثنين، إن بكين مستعدة لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات الهادئة وإنها تعارض بشدة تصعيد الصراع وذلك حسبما ذكرت صحيفة تدعمها الحكومة.

وقالت صحيفة تشونغتشينغ مورننج بوست إن لي كبير المفاوضين التجاريين الصينيين أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر تكنولوجي في تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم إضافية بنسبة خمسة في المئة على بعض من سلع صينية تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار في أحدث خطوة أعلنت بعد ساعات من كشف الصين النقاب عن فرض تعريفات على منتجات أميركية تبلغ قيمتها 75 مليار دولار كإجراء انتقامي.

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Via SyndiGate.info


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