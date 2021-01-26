الصين: نمو مبيعات السلع الاستهلاكية قد يتجاوز 10% خلال 2021

توقع تقرير صادر عن غرفة التجارة العامة الصينية أن يشهد الاستهلاك في الصين انتعاشاً سريعاً هذا العام، على خلفية اقتصاد قوي وإجراءات مشجعة على الاستهلاك.



وأضاف التقرير أن نمو مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد، من المحتمل أن يتجاوز 10 في المائة هذا العام.



وشهدت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الصينية، التي كانت من أكثر المبيعات تضرراً من الجائحة، تراجعاً بواقع 3.9 في المائة خلال عام 2020.



وارتفع المقياس الرئيسي للاستهلاك تدريجياً في الأشهر الأخيرة، بواقع 4.6 في المائة بالربع الرابع من العام الماضي، بما يقترب من مستويات ما قبل الجائحة في القطاع.



وأضاف التقرير أنه بينما يستمر الاقتصاد الصيني بالنمو في عام 2021 وتنفيذ سياسات لتعزيز الاستهلاك، فإن المؤشر سيشهد نمواً بوتيرة سريعة.



كانت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين سجلت أكثر من 8 تريليونات يوان (نحو 1.19 تريليون دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى في العام الماضي، بارتفاع بـ9.7 في المائة على أساس سنوي.



والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت سرع من التحول الرقمي لكيانات السوق، وعزز أشكال ونماذج الأعمال الجديدة، وضخ زخماً في الاقتصاد الرقمي.



ونماذج الأعمال الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، جمعت بين الترفيه والاستهلاك، وأصبحت شائعة بين المستهلكين بالصين، ويمثل الاستهلاك الصحي والاستهلاك الأخضر أيضاً اتجاهات جديدة عبر الإنترنت.



وشهدت التجارة الإلكترونية عبر الحدود واستهلاك الخدمات عبر الإنترنت انتعاشاً، واكتسبا زخماً من حيث النمو.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية مؤخراً أن المناطق الريفية في الصين شهدت أيضاً نمواً قوياً في التجارة الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 1.2 تريليون يوان خلال الفترة نفسها في المناطق الريفية.