الضرائب على شركات الإنترنت تؤرق وزراء مالية الدول السبع الأقوى اقتصادياً في العالم

يلتقي وزراء المالية من دول مجموعة السبع الأربعاء والخميس قرب باريس، لبحث مشروع "فيسبوك" لإطلاق عملته الافتراضية، وسط توتر فرنسي - أمريكي حول مسألة فرض ضرائب على شركات الإنترنت الكبرى.

وأوضح مصدر فرنسي لـ"الفرنسية"، أن الهدف الرسمي للاجتماع الذي يعقده وزراء المالية في شانتيي في شمال باريس تحت عنوان "جعل الرأسمالية أكثر عدلا"، هو "فتح الطريق بين الدول السبع الأقوى اقتصاديا في العالم في اتجاه الحد من التباين وتحقيق العدالة الضريبية".

غير أن هذا الاجتماع التحضيري لقمة رؤساء الدول السبع المقرر عقدها في بياريتز في جنوب غرب فرنسا في نهاية آب (أغسطس)، سيتيح لحلفاء الولايات المتحدة أن يبحثوا في الكواليس مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحرب التجارية التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي، ومسألة فرض ضرائب على شركات الإنترنت.

وبعد أسبوع على فتح تحقيق في الولايات المتحدة حول الضريبة التي أقرتها فرنسا على عمالقة الإنترنت، يعقد برونو لومير وزير المالية الفرنسية اجتماعا ثنائيا مع ستيفن منوتشين وزير الخزانة بعد أقل من شهر على لقائهما خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان في نهاية حزيران (يونيو) الماضي.

وسيغتنم لومير هذه الفرصة ليذكر نظيره الأمريكي بأن فرنسا تعهدت بإلغاء هذه الضريبة عند إقرار اتفاق دولي حول الضرائب على الشركات الرقمية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي حددت مهلة حتى 2020 لتحقيق ذلك.

وإن كانت المصادر الفرنسية تشدد على العلاقات "الجيدة جدا والمنتظمة للغاية" بين الوزيرين، فإن مصدرا في وزارة المالية أفاد بأن لومير سيؤكد لمنوتشين أن فرنسا "ستستمر في اتخاذ قراراتها سياديا بشأن النظام الضريبي للدولة الفرنسية".

وقال المصدر "سندعو منوتشين إلى تسريع الجهود للتوصل إلى تحديد النظام الضريبي للقرن الـ21 بدل تهديدنا بالفرع 301 (من قانون التجارة الأمريكي) وبعقوبات وتدابير رد، لا تمثل بالضرورة أفضل سياسات بين حلفاء".

والتحقيق الذي فتحته واشنطن بشأن الضرائب الفرنسية على شركات الإنترنت عملا بمادة من قانونها التجاري تعرف بـ"الفرع 301"، قد يؤدي إلى تدابير رد أمريكية، بحسب الاستخلاصات التي سيتوصل إليها.

وحددت فرنسا هدفا لرئاستها لمجموعة السبع هذه السنة الحد من "الفارق بين الواقع الاقتصادي العالمي والواقع الضريبي" مع صعود شركات الإنترنت العملاقة المعروفة بمجموعة "جافا" (جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل) خلال العقود الماضية.

وقال المصدر "إننا بحاجة إلى نظام ضريبي للقرن الـ21 يناسب النموذج الاقتصادي للقرن الـ21".

كما يتضمن جدول أعمال وزراء مالية القوى الاقتصادية الكبرى ملفا شائكا آخر هو مشروع مجموعة فيسبوك لإطلاق عملتها الافتراضية "ليبرا"، وهو مشروع يثير مخاوف كبرى بين الوزراء وحكام المصارف المركزية.

وقال المصدر "نؤكد مجددا عزمنا على عدم السماح لأي شركة خاصة بحيازة وسائل تمنحها السيادة النقدية". وسبق أن أعرب لومير علنا عن معارضته لهذه العملة الافتراضية.

وأكد المصدر أن لومير ونظيره الألماني أولاف شولتز "مصممان على إحراز تقدم على صعيد تحقيق نتائج ملموسة، ولدينا الدعم التام من الولايات المتحدة"، ولو أنه يبقى من المستبعد التوصل إلى أي اتفاق في شانتيي حول حد أدنى ضريبي للشركات يكبح التجنب الضريبي.

وحذر المصدر بأنه "لن يكون من الممكن خلال الاجتماع تحديد نسبة، هذا سابق لأوانه. المطلوب على الأرجح الاتفاق على المبدأ".

وسيبحث الوزراء أيضا في شانتيي خلافة الفرنسية كريستين لاجارد على رأس صندوق النقد الدولي، بعد ترشيحها لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي. ويتم تقليديا تعيين أوروبي في هذا المنصب.