العجز المالي في الأردن يرتفع إلى 1.26 مليار دولار في 8 أشهر

ارتفع العجز المالي في الموازنة العامة للأردن، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، بعد المنح، إلى حوالي 1.26 مليار دولار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1.1 مليار دولار، للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت وزارة المالية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إنّ العجز المالي بلغ قبل المنح الخارجية حوالي 1.47 مليار دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1.37 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، 4.874 مليارات دينار (6.8 مليارات دولار تقريباً) ، مقارنة مع 4.723 مليارات دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وبلغ إجمالي الإنفاق 5.765 مليارات، مقابل 5.505 مليارات لنفس فترتي المقارنة، مسجلاً بذلك ارتفاعا بنسبة 4.7%.

وبحسب نشرة وزارة المالية، فقد بلغ إجمالي الدين العام، في نهاية أغسطس/آب الماضي، 29.841 مليار دينار، وشكل ما نسبته 96% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره للعام 2019، مقابل 28.31 مليار دينار، في نهاية العام الماضي، وشكّل حينها 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018.

وارتفع الدين الخارجي (موازنة ومكفول)، في نهاية أغسطس/ آب، إلى 12.472 مليار دينار أو ما نسبته 40.1% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره، مقابل 12.09 مليار دينار في نهاية العام الماضي، بنسبة 40.3% من ناتج 2018.



كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي ليصـل إلى 16.16 مليار دينار، وبنسبة 52% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14.81 مليارا، بنسبة 49.4% من الناتج، خلال نفس فترتي المقارنة.



وأطلقت الحكومة الأردنية، الأحد، حزمة إجراءات لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، في إطار برنامج متكامل سيتم تنفيذه ضمن خطة زمنية تبدأ خلال أيام، وتمتد لعدة أشهر.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إنّ المحاور الأربعة التي تعهّدت بها الحكومة "تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري والمالية العامة، تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستعلن الحزم التحفيزية لكل محور على مراحل زمنية خلال الفترة المقبلة".