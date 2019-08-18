العراق يزيد من معدل إنتاجه المحلي من زيت الغاز والبنزين في 2019

رفع العراق إنتاجه المحلي من زيت الغاز والبنزين في 2019 بحسب وزارة النفط العراقية، حيث وصل معدل إنتاج البنزين إلى 14.29 مليون لتر يومياً من 11.48 مليون لتر في المتوسط في 2018، أي بزيادة قدرها 24% تقريباً.

بينما ارتفع إنتاج زيت الغاز بـ 43% إلى 11.23 مليون لتر يومياً من 7.84 مليون لتر في 2018.

وترجع الزيادة إلى ارتفاع إنتاج المصافي العراقية التي أعيد بناء بعضها حديثًا.