هذه العلامات التجارية المفضلة لسكان الإمارات هذا العام!

العلامات التجارية المفضلة لسكان الإمارات هذا العام

معظم المستهلكين لديهم دائما علامة مفضلة لديهم يذهبون إليها عند شراء شيء ما، سواء كان ذلك معجون الأسنان، والشامبو، والهاتف، والأحذية أو القهوة، وهذه هي العلامات التجارية التي يرتبط بها الناس عاطفياً بشكل كبير ومن المحتمل أن يوصوا بها للآخرين.

لكن بعض العلامات التجارية تصادف أن يكون لها اتصال أعمق من غيرها ويمكنك سماع الناس يقولون إن هذه العلامات لا يمكنهم العيش بدونها.

ووفقًا لـ MBLM تعد طيران الإمارات وشركة Apple الأمريكية للتكنولوجيا، أكبر علامتين تجاريتين محبوبتين في البلاد.

وبحسب الدراسة ، قال اثنان من كل عشرة (21%) من عملاء طيران الإمارات إنهم لا يستطيعون العيش بدون العلامة التجارية.

وقال وليام شينتاني، الشريك الإداري في MBLM: “إن العلامة التجارية لطيران الإمارات تحقق أداءً جيداً للغاية حيث لا تزال تفوق التوقعات، وتقدم خدمات متميزة وجودة عالية بين الخصائص الديمغرافية الرئيسية للشركة”.

وبشكل عام، احتلت شركة أبل المركز الأول لعام آخر، حيث أفاد 32% من المشاركين في الاستطلاع أنهم لا يستطيعون العيش دون العلامة التجارية.

وصنفت MBLM الشركات على أساس ما يسمى بـ “العلاقة الحميمة للعلامة التجارية”، والتي تشير إلى العلاقة العاطفية بين المستهلك والعلامة التجارية.

ولا تتمتع العلامات التجارية عالية الجودة بشعبية كبيرة فحسب، بل تميل إلى التفوق في الأداء على نظيراتها من حيث الأرباح، حيث أن معجبيها على استعداد لفتح محافظهم للحصول على منتجاتها.

وفيما يلي أفضل 10 علامات تجارية ذات علاقات عاطفية أقوى مع المستهلكين في الإمارات،بحسب غلف نيوز:

1. أبل

2. طيران الإمارات

3. فورد

4. مرسيدس بنز

5. أودي

6. مايكروسوفت

7. نسكافيه

8. لكزس

9. BMW

10. يوتيوب

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