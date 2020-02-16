العملات الرقمية المشفرة تهبط بشكل جماعي أمام الدولار

هبط سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 3ر4% منذ الساعة الخامسة من مساء أمس الجمعة (بتوقيت نيويورك)، ليصل إلى 9895 دولارا في الساعة الثانية عشرة مساء في نيويورك، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورغ.

وذكرت، اليوم السبت، وكالة أنباء بلومبرغ أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة انخفض أيضا بنسبة 9ر6% إلى 77 دولارا.

وتراجع سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 8ر6% إلى 31 سنتا.

كما هبط سعر عملة إثريوم المشفرة بنسبة 9ر5 % إلى 266 دولارا.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 9ر6% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 9739 دولارا و10408 دولارات.

ويقل سعر العملة حاليا بنسبة 50% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولارا.