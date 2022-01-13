ثلاث دول قد تتبنى البيتكوين كعملة رسمية قريباً

مع دخول السلفادور التاريخ في سبتمبر 2021 من خلال أن تصبح أول دولة على الإطلاق تجعل عملة البيتكوين عملة قانونية وثالث دولة تشتري البيتكوين وأول دولة على الإطلاق تقوم بتوزيع البيتكوين على المواطنين، على الأقل هناك 3 دول أخرى تقوم بالفعل بالإجراءات المطلوبة لتحذو حذوها.

بعض هذه الدول هي من جيران البلد اللاتيني الذي ينوي بناء "مدينة بيتكوين" التي تعتمد على السندات المدعومة من البيتكوين وبدون ضرائب. على الرغم من أن هذا التبني الشامل على الصعيد الوطني لقي ترحيبًا حارًا من قبل مجتمع العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم، إلا أنه لم يكن خاليًا من المشاكل حيث تصارع حكومة أصغر دولة في أمريكا الوسطى مع بعض المشكلات حيث أن الهيئات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF) وبنك إنجلترا المركزي (BoE) عارضوا اعتماد البيتكوين وأعربوا عن مخاوفهم من تبني العملة الرقمية الأولى.



في نوفمبر 2021، أجرت مكتبة الكونجرس (LOC) مراجعات دورية لمواقف الدول من البيتكوين والعملات الرقمية، وحددت الدراسة 103 دولة تقوم حاليًا بتطوير لوائح بشأن العملات الرقمية واستخدامها في مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، وأشارت إلى احتمالية تطلع البعض منها إلى تبني البيتكوين.

في ما يلي ثلاث دول يمكن أن تكونا التالية لاتخاذ موقف صديق لعملة البيتكوين

1. باراغواي

تواصل أمريكا اللاتينية قيادة تبني العملات الرقمية حيث تتطلع باراجواي لقبول البيتكوين كعملة قانونية. مرة أخرى في يوليو 2021، بدأت باراجواي في تطوير إستراتيجيتها الخاصة بالعملة الرقمية والتي يمكن من خلالها أن تصبح BTC عملة رسمية تخضع للضريبة والتنظيم. كما أن أسعار الطاقة المنخفضة والمستقرة في البلاد جعلت منها خيارًا مغريًا للغاية للتعدين. في الوقت الحالي، لا يزال برلمان باراغواي يناقش مشروع القانون الذي يهدف أيضًا إلى استخدام فائض الطاقة في البلاد بشكل جيد لتعدين BTC.



2.أوكرانيا

لقد اعترفت أوكرانيا قانونًيا بعملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية. وعلى خطى السلفادور، أصدرت الحكومة الأوكرانية قانونًا يهدف إلى الاعتراف القانوني بالعملات الرقمية وتنظيمها وتقييدها والتي ستُنظر إليها الآن على أنها أصول غير نقدية في البلاد لأول مرة على الإطلاق.

ومع ذلك، على عكس السلفادور، لم تذكر أوكرانيا أي خطط مباشرة لاعتماد العملة الأولى ولكنها ستسمح للأشخاص بامتلاك وتداول العملات الرقمية التي تعترف بها الدولة. هذا يعني أيضًا أنه سيتم الترحيب بشركات العملات الرقمية لإطلاق أسواق الأصول الرقمية في أوكرانيا وتمكين البنوك من "فتح حسابات لشركات العملات الرقمية" ، حسبما ذكرت Cointelegraph.

وفقًا لـ Chainalysis، كانت أوكرانيا من بين البلدان العشرة الأولى التي حققت أعلى أرباح في تداول البيتكوين في عام 2020 ، لذا إذا قمت بربط الأحداث، فسيكون من المنطقي تمامًا أن تقنن الحكومة الأوكرانية BTC قريبًا.

3. مالطا

لطالما اتبعت مالطا سياسة صديقة تجاه البتكوين والعملات الرقمية الأخرى حيث أصبحت الدولة الأولى والوحيدة التي تقدم إطار عمل منظمًا لاستخدام العملات الرقمية في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، أصبح أرخبيل البحر الأبيض المتوسط ​​مركزًا عالميًا للعملات الرقمية وفي طليعة الدول التي احتضنت شركات العملات الرقمية ومنصات التداول.

يعتقد الكثيرون في أن مالطا ستكون الدولة التالية التي تجعل عملة البتكوين عملة قانونية.