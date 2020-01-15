العملات تتجه في نطاق ضيق قبل اتفاق التجارة

تحركت العملات الرئيسية داخل نطاق ضيق اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين توقيع اتفاق التجارة الصيني الأمريكي، واستقرت العملة الأمريكية فوق أقل مستوى في أسبوع أمام منافسيه.

ورغم أن الاتفاق الرسمي يهدف إلي وضع حد لحرب الرسوم المتبادلة بين البلدين على مدى 18 شهرا والتي أضرت بالنمو العالمي إلا أنه لن ينهي النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال نيل ميلور محلل أسواق الصرف لدى بي.إن.واي ميلون في لندن "لا اعتقد أن السوق مقتنعة تماما بانتهاء الصراع على جبهة التجارة إذ أن القضية أصابت الاقتصاد العالمي بأضرار كثيرة".

وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن الرسوم الحالية على السلع الصينية ستبقى لحين إجراء المزيد من المحادثات بحسب"رويترز".

ومقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة، استقر الدولار عند 97.29. واستقرت العملة الصينية إلى حد كبير في السوق الخارجية.

ونزل الدولار الأسترالي، وهو مقياس متقلب نسبيا للتوترات التجارية، قليلا إلى 0.6893 دولار أمريكي.

واستقر الجنيه الاسترليني علي نطاق واسع عند 1.3014 دولار بعدما مُني ببعض الخسائر في الجلسات السابقة بفضل تعليقات من صناع السياسات في البنك المركزي تميل صوب التيسير النقدي.