العملة الخضراء تهبط نحو أدنى مستوى في 3 أشهر

هبط الدولار أمس الأول إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام سلة من العملات متضرراً من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة، بينما صعد الين الياباني إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل العملة الأميركية مع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ودفع ضعف العملة الخضراء اليورو للصعود إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

ولقيت العملة الأوروبية دعماً أيضاً من بيانات أقوى من المتوقع بشأن نشاط الشركات في فرنسا وألمانيا.

وواصل الدولار خسائره لثالث جلسة على التوالي منذ أن أشار البنك المركزي الأميركي إلى أنه مستعد لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وألمح المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي هذا الأسبوع إلى أنهما مستعدان لتيسير السياسة النقدية للتصدي لتباطؤ اقتصادي عالمي وتفاقم التوترات التجارية العالمية. وصعد اليورو 0.69 في المئة إلى 1.1368 دولار في أواخر جلسة التداول وهو أعلى مستوى له منذ الثاني والعشرين من مارس.