العملة الخضراء تهبط نحو أدنى مستوى في 3 أشهر

منشور 23 حزيران / يونيو 2019 - 07:54
واصل الدولار خسائره لثالث جلسة على التوالي منذ أن أشار البنك المركزي الأميركي إلى أنه مستعد لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام
واصل الدولار خسائره لثالث جلسة على التوالي منذ أن أشار البنك المركزي الأميركي إلى أنه مستعد لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام
أبرز العناوين
دفع ضعف العملة الخضراء اليورو للصعود إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر

هبط الدولار أمس الأول إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام سلة من العملات متضرراً من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة، بينما صعد الين الياباني إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل العملة الأميركية مع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ودفع ضعف العملة الخضراء اليورو للصعود إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

ولقيت العملة الأوروبية دعماً أيضاً من بيانات أقوى من المتوقع بشأن نشاط الشركات في فرنسا وألمانيا.

وواصل الدولار خسائره لثالث جلسة على التوالي منذ أن أشار البنك المركزي الأميركي إلى أنه مستعد لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وألمح المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي هذا الأسبوع إلى أنهما مستعدان لتيسير السياسة النقدية للتصدي لتباطؤ اقتصادي عالمي وتفاقم التوترات التجارية العالمية. وصعد اليورو 0.69 في المئة إلى 1.1368 دولار في أواخر جلسة التداول وهو أعلى مستوى له منذ الثاني والعشرين من مارس.

المزيد: 
ما مصير سعر الدولار خلال العام الجاري؟
الدولار يرتفع أمام 16 عملة في مايو

 

Via SyndiGate.info


Copyrights © 2019 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن