الفالح: السوق النفطية ستتوازن خلال التسعة أشهر المقبلة

قال وزير الطاقة خالد الفالح اليوم إن "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا ستمدد على الأرجح اتفاقها لخفض إنتاج النفط تسعة أشهر وإنه ليس هناك حاجة للقيام بتخفيضات أكبر .

وعما تفضله السعودية قال الفالح " أعتقد على الأرجح تمديدا لتسعة أشهر".

وأضاف أن "الطلب بدأ يخف قليلا ولكن أعتقد إنه مازال قويا"، وأن السوق ستتوازن ما بين الستة أشهر والتسعة أشهر المقبلة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد الاتفاق مع أوبك وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه أسعار النفط لضغوط من جديد نتيجة زيادة الإمدادات الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.