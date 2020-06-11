الفدرالي الأميركي يثبت على معدلات الفائدة دون تغيير عند نطاق 0% و0.25%

أبقى الفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر مع إشارته إلى أنه سيبقى عند هذه المستويات حتى يتعافى الاقتصاد من جائحة كورونا.

وجنبًا إلى جنب مع قرار الفائدة، توقع محافظو البنوك المركزية أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 6.5% في عام 2020، وهو العام الذي شهد توقفًا غير مسبوق لنشاط الأعمال في محاولة لمكافحة جائحة كورونا. ومع ذلك، من المتوقع أن تظهر 2021 مكاسب بنسبة 5% تليها 3.5% في عام 2022.

وكرر البنك المركزي التزامه من اجتماع أبريل بأنه "يتوقع الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى يصبح واثقا من أن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التوظيف القصوى واستقرار الأسعار".

وقال الفدرالي أيضا إنه سيواصل زيادة حيازته من السندات، مستهدفا مشتريات الخزانة عند 80 مليار دولار شهريا والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند 40 مليار دولار.

واجتمعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع مع بدء الولايات في إعادة فتحها وبعد أن شهدت البطالة أسوأ انخفاض شهري لها في التاريخ يليه أكبر مكاسب لها. بالإضافة إلى ذلك ، يأتي الاجتماع في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن الركود بدأ في فبراير ، منهيًا أطول فترة توسع في تاريخ الولايات المتحدة.