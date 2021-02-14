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القاعدة النقدية في قطر تنخفض 2% في يناير

منشور 14 شباط / فبراير 2021 - 10:59
بحسب بيانات مصرف قطرالمركزي فقد تأثر النمو الشهري للنقود الاحتياطية الشهر المنصرم بإنخفاض فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة 40% إلى نحو 6.2 مليون ريال
الريال القطري
أبرز العناوين
تراجعت القاعدة النقدية في قطر خلال شهر يناير الماضي بنسبة 2.2% على أساس شهري إلى 99 مليار ريال، بينما ارتفعت بنسبة 31% قياساً بالشهر المقابل من العام الفائت.

تراجعت القاعدة النقدية في قطر خلال شهر يناير الماضي بنسبة 2.2% على أساس شهري إلى 99 مليار ريال، بينما ارتفعت بنسبة 31% قياساً بالشهر المقابل من العام الفائت.

وبحسب بيانات مصرف قطرالمركزي فقد تأثر النمو الشهري للنقود الاحتياطية الشهر المنصرم بإنخفاض فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة 40% إلى نحو 6.2 مليون ريال، مقابل ارتفاع الاحتياطي الإلزامي إلى نحو 40.8 مليون ريال، وزيادة النقد المُصدر إلى 26.6 مليار ريال، الى جانب نمو ودائع البنوك وفق آلية سوق النقد القطري بنسبة 4.7% وصولا إلى 25.5 مليار ريال .

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Via SyndiGate.info


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