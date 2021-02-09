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انخفاض أرباح صناعات قطر 23%

منشور 09 شباط / فبراير 2021 - 12:31
انخفاض أرباح صناعات قطر 23%
بينما أعادت الشركة اسباب النمو القوي في الربع الاخير إلى التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، وارتفاع في أسعار المنتجات ونقص المعروض جراء وقوع كوارث طبيعية في أسواق رئيسية أدت إلى توقف عمليات العديد من الشركات.
أبرز العناوين
وعزت الشركة التي تعمل في مجال انتاج البتروكيماويات و الاسمدة و الحديد اسباب انخفاض الأرباح السنوية الى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط الخام
تراجعت أرباح شركة صناعات قطر بنهاية العام المالي 2020 بنسبة 23 % على أساس سنوي إلى 2.0 مليار ريال، بضغط من انخفاض الايرادات بنسبة 17% إلى 11.4 مليار ريال، بينما بلغت أرباح الربع الرابع 1.05 مليار ريال بزيادة قدرها 112 % عن الربع المقابل من العام الماضي.

 

وعزت الشركة التي تعمل في مجال انتاج البتروكيماويات و الاسمدة و الحديد اسباب انخفاض الأرباح السنوية الى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط الخام ، و تراجع أسعار المنتجات النهائية ، فضلا عن تفشي جائحة كورونا وأثرها على الطلب الاستهلاكي والصناعي، إلى جانب عمليات التطفئة الدورية التي شهدها الربع الاول من سنة 2020 .

بينما أعادت الشركة اسباب النمو القوي في الربع الاخير إلى التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، وارتفاع في أسعار المنتجات ونقص المعروض جراء وقوع كوارث طبيعية في أسواق رئيسية أدت إلى توقف عمليات العديد من الشركات.

هذا وأوصى مجلس الادارة إلى الجمعية العمومية العادية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 0.33 % من راس المال بواقع 0.33 ريال لكل سهم باجمالي 2.0 مليار ريال ما يمثل 100% من صافي أرباح العام 2020.

 

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Via SyndiGate.info


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