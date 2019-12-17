القدية تعلن عن تقدم مرحلي لتنفيذ أكبر مشروع ترفيهي سعودي

أعلنت «شركة القدية للتطوير»، الذراع التطويرية لـ«شركة القدية للاستثمار» السعودية، والمقرر أن تتولى مهمة تصميم وتشغيل أكبر مدينة ترفيهية عملاقة للرياضة والفنون والترفيه في المنطقة، عن تطور في أعمال البنية التحتية والتشييد بجهوزية المجموعة الأولى من مكاتبها الجديدة بموقع المشروع قبل الموعد المحدد.

ويأتي هذا التقدم المرحلي في خضم جملة من المنجزات خلال عام 2019 على صعيد مراحل تنفيذ المشروع؛ إذ تم الكشف عن المخطط العام للمشروع، وإطلاق تصميم «6 فلاجز القدية»، وبدء مرحلة البناء الأولى، بما في ذلك تأسيس أول مكتب في موقع المشروع، بالإضافة إلى إطلاق مركز الترحيب في الموقع، وهو أحد المباني الثلاثة التي تؤلف مركز التجربة في القدية، الذي سيتم افتتاحه في عام 2020.

وسيضم مجمع المكاتب الجديد، الذي يمتد على مساحة 21 ألف متر مربع، نحو 150 موظفاً يعملون على إنجاز المرحلة الأولى من مشروع القدية المقرر افتتاحها في عام 2023، حيث تم تطوير مجمع المكاتب الجديدة من قبل شركة «دوبوكس»، إحدى الشركات التابعة لـ«مجموعة أمانا»، وهي المجموعة الأولى من المكاتب التي يتم إنشاؤها في موقع مشروع القدية التي من المقرر أن تصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في السعودية.

وسيضم مجمع المكاتب الجديد، الذي يقع على مقربة من مركز الزوار في مشروع القدية، غرب الرياض، فناء مع مقاعد في الهواء الطلق ومواقف مظللة للسيارات ومجموعة من المرافق الخدمية، في وقت يجسد فيه التصميم الداخلي للمكاتب تحفة فنية رائعة مصممة بأيد سعودية، ومستوحاة من الروح الثقافية والإبداعية التي تتميز بها مكاتب الشركة الرئيسية في قلب مدينة الرياض.

وتم اختيار الفنانين السعوديين سارة الجهني ونوغمشي للإشراف على تصميم المكاتب بأسلوب معاصر. وتم افتتاح المكتب رسمياً خلال حفل أقيم خصيصاً للمناسبة في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي حيث تم تكريم 12 من موظفي القدية تقديراً لدورهم المحوري في تأسيس مجمع المكاتب.

وبحسب كريم شما، رئيس التطوير في شركة القدية؛ «لا تقتصر أهمية هذه المكاتب على كونها تعكس الروح الثقافية والإبداعية لشركة القدية فحسب؛ بل لأنها تمثل بيئة عمل متميزة تتوافر فيها المقومات كافة لتمكين فريق العمل من مواصلة مهامه استعداداً لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع. نحن فخورون بريادتنا في توفير بيئة عمل مثالية، وافتتاح المكتب الجديد قبل الموعد المحدد».

وينتظر أن يتم نقل الموظفين من مكاتب الشركة الرئيسية في الرياض إلى مجمع المكاتب الجديد في موقع المشروع على مراحل لضمان الانتقال على نحو سلس، بينما تقع المجموعة الأولى من المكاتب في الهضبة السفلية في موقع مشروع القدية، وسيتم إنشاء مجمع ثانٍ على الهضبة العليا ومن المقرر افتتاحه في شهر أغسطس (آب) من عام 2020.

وتقود «شركة القدية للاستثمار» عملية تطوير «مشروع القدية» الذي أطلق في 2017 والذي يعدّ مكوناً رئيساً في «رؤية المملكة 2030»، الرامية إلى تحقيق هدف اقتصادي واجتماعي مزدوج يتمثل في دفع مسيرة التنوع الاقتصادي وفتح مسارات مهنية جديدة وإثراء حياة الشباب في المملكة.