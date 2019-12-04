القروض في البنوك السعودية ترتفع بـ 3% في أكتوبر الماضي

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف في المملكة، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 3% بنهاية أكتوبر الماضي، لتصل إلى 1.562 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.511 تريليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وقالت «ساما»، في بيان أمس، إن القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص ارتفعت بنهاية شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى 1.507 تريليون ريال، وذلك بارتفاع قدره 3%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 التي بلغت آنذاك 1.456 تريليون ريال.

وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 55.1 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر الماضي، منخفضة بنسبة طفيفة قدرها 0.2% مقارنة بالفترة نفسها عام 2018.