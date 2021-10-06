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قيمة أرامكو السوقية تحلق فوق 2 تريليون دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2019

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 08:15
القيمة أرامكو السوقية تحلق فوق 2 تريليون دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2019
تعد أرامكو ثالث أكبر شركة من حيث القيمة السوقية بعد مايكروسوفت وأبل ومتبوعة بجوجل وأمازون وفيسبوك وتيسلا.
أبرز العناوين
بفضل تعافي أسعار النفط الخام في وقت أدى فيه نقص الغاز عالميًا إلى زيادة الطلب بسرعة.

ارتفعت القيمة السوقية لعملات النفط السعودي أرامكو ليكسر حاجز ال2 تريليون دولار للمرة الأولى منذ عامين في ديسمبر 2019 مدفوعًا بتعافي قطاع النفط.

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لقد حلقت أسهم الشركة بنسبة 5٪ هذا الأسبوع بفضل تعافي أسعار النفط الخام في وقت أدى فيه نقص الغاز عالميًا إلى زيادة الطلب بسرعة.

كما وارتفعت العقود الآجلة يوم الاثنين بعد موافقة أعضاء منظمة أوبك + بقيادة روسيا الاستمرار بخطتها لزيادة الإمدادات من الذهب الأسود على نحو بطيء وثابت.

أرامكو

المصدر: companiesmarketcap.com

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تعد أرامكو ثالث أكبر شركة من حيث القيمة السوقية بعد مايكروسوفت وأبل ومتبوعة بجوجل وأمازون وفيسبوك وتيسلا.

 

كلمات دالة:أرامكو السعوديةالنفطمنظمة أوبك

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